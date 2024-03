Exposition « La Force de l’engagement : Martin Luther King » Lycée Raspail Paris, lundi 25 mars 2024.

Exposition « La Force de l’engagement : Martin Luther King » L’exposition sera présente sur le lycée toute la semaine et des moments de sensibilisation seront animés par des médiateur.ice.s de l’association auprès de certaines classes. 25 – 29 mars Lycée Raspail

Début : 2024-03-25T10:00:00+01:00 – 2024-03-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T10:00:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

L’exposition « La Force de l’engagement : Martin Luther King » retrace de manière chronologique les événements les plus visibles du combat mené par Martin Luther King, du boycott de Montgomery à son assassinat. Cette série de photographies emblématiques permet de travailler sur la notion de racisme et sur la réalité de la ségrégation. Elle nous invite à penser l’Histoire du mouvement des droits civiques comme une preuve que les sociétés ne sont pas figées, que les injustices d’aujourd’hui, comme celles d’hier, doivent être prises avec gravité mais sans fatalité et que l’engagement des citoyens permet de les combattre.

Lycée Raspail 5Bis Av. Maurice d’Ocagne, 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France