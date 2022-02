Exposition : « La femme préhistorique » de Laurence Chesnel Melle, 5 mars 2022, Melle.

Exposition : « La femme préhistorique » de Laurence Chesnel Médiathèque 8 Place René Groussard Melle

2022-03-05 – 2022-05-05 Médiathèque 8 Place René Groussard

Melle Deux-Sèvres

Exposition à la médiathèque de Melle à partir du 6 mars : « La femme préhistorique » de Laurence Chesnel.

Dans le respect des gestes barrières, la médiathèque est ouverte aux horaires habituels sur présentation du pass-sanitaire pour les adultes.

Mardi et Mercredi : de 13h à 18h

Vendredi : de 9h à 13h et de 15h à 18h

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Visite libre.

+33 5 49 27 91 09

