Illange Illange Illange, Moselle EXPOSITION – LA FEMME DANS TOUS SES ÉTATS Illange Illange Catégories d’évènement: Illange

Moselle

EXPOSITION – LA FEMME DANS TOUS SES ÉTATS Illange, 15 novembre 2021, Illange. EXPOSITION – LA FEMME DANS TOUS SES ÉTATS rue du centre commercial chapelle Saint Roch – vitrine centre culturel Illange

2021-11-15 – 2021-11-21 rue du centre commercial chapelle Saint Roch – vitrine centre culturel

Illange Moselle Sophie Filippone et Delphine Feraudo, deux photographes du Photos Club de Thionville-Yutz, sont passionnées par le contact humain. À travers cette exposition, vous trouverez le potentiel de la créativité, des sentiments sur le thème de la femme.

Vous comprendrez le respect qu’elles y apportent, tant sur le contact, sur la prise de vue, le partage et l’échange qui nous enrichissent tous. rue du centre commercial chapelle Saint Roch – vitrine centre culturel Illange

