EXPOSITION – LA FAUNE S'INVITE À PUZZLE
Puzzle 1 Place Malraux
Thionville

2022-06-08 14:00:00 – 17:00:00

Thionville 57100 Projection en continu d’un film documentaire sur le déclin des abeilles dans la bulle rose (durée : 26 min).

Animation autour d’un jeu vidéo.

BOTANICULA

+33 3 82 80 17 30
https://puzzle.thionville.fr/fr

