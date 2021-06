Exposition La Faune et la Flore sous-marine Loudéac, 23 juin 2021-23 juin 2021, Loudéac.

Exposition La Faune et la Flore sous-marine 2021-06-23 – 2021-07-24 Médiathèque 66 rue de Cadélac

Loudéac 22600

Exposition de la flore et la faune sous-marines en baie de St Brieuc, propsée par le Narco Club, club de plongée de St Quay Portrieux.

Exposition faune et flores sous-marine mondiale, de France et de Bretagne conçue par l’ACO : présentation des beautés, richesses et fragilités du milieu marin. Coraux, gorgones, crabes, coquillages et la palourde Ming, plus vieil animal du monde. Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

