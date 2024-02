Exposition La famille d’Orléans et la caricature Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, vendredi 15 mars 2024.

Exposition La famille d’Orléans et la caricature Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Lundi

Cette exposition s’appuie sur une trentaine d’œuvres datant du XIXe s. La caricature connaît alors un véritable essor. Le rôle politique prépondérant de la famille d’Orléans, et surtout du roi Louis-Philippe, fait de cette dernière une cible privilégiée d’artistes comme Grandville ou Alfred Le Petit.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le Château-Musée est fermé le mardi toute la journée et le vendredi matin.

Cette exposition s’appuie sur une trentaine d’œuvres datant du XIXe s. La caricature connaît alors un véritable essor. Le rôle politique prépondérant de la famille d’Orléans, et surtout du roi Louis-Philippe, fait de cette dernière une cible privilégiée d’artistes comme Grandville ou Alfred Le Petit.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le Château-Musée est fermé le mardi toute la journée et le vendredi matin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-05-19 12:00:00

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Château-Musée Louis-Philippe

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie chateau-musee@ville-eu.fr

L’événement Exposition La famille d’Orléans et la caricature Eu a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers