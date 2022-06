Exposition : La Faïencerie Coursange – Témoignages et souvenirs

Exposition : La Faïencerie Coursange – Témoignages et souvenirs

2022-07-01 – 2022-08-15 Ouvriers et employés de cette usine racontent à l’aide de témoignages lus et de photos historiques une partie des 120 ans d’histoire de la faïencerie Coursange. pmh@memoires-histoire.org http://pmhdieulefit.org/ dernière mise à jour : 2022-06-04 par

