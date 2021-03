Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain, Plateau-d'Hauteville Exposition – La Façade #1 Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Exposition – La Façade #1, 10 avril 2021-10 avril 2021, Plateau d'Hauteville. Exposition – La Façade #1 2021-04-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 Hauteville-Lompnes Centre d’Art Contemporain de Lacoux

Plateau d’Hauteville Ain Plateau d’Hauteville Pour fêter les 50 ans du Centre d’art contemporain, Marine Lanier est invitée à inaugurer un nouveau format d’exposition. +33 4 74 35 25 61 http://www.cacl.info/ Pour fêter les 50 ans du Centre d’art contemporain, Marine Lanier est invitée à inaugurer un nouveau format d’exposition.

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Hauteville-Lompnes Centre d'Art Contemporain de Lacoux Ville Plateau d'Hauteville