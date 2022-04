Exposition “La fabrique du potager” Plounéour-Ménez, 4 mai 2022, Plounéour-Ménez.

Exposition “La fabrique du potager” D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez

2022-05-04 – 2022-11-06 D111 Abbaye du Relec

Plounéour-Ménez Finistère Plounéour-Ménez

Un potager, rêve du citadin, activité dominicale du néo rurale, nécessité absolue du décroissant, lieu de contemplation du méditatif…

Chaque personne qui veut aménager son potager déborde d’imagination et d’énergie créatrice, mais il est parfois difficile de se lancer, car la technicité décourage parfois le plus acharné des apprentis jardiniers.

Et pourtant, il ne faut pas grand-chose pour passer le cap : un espace, même minuscule fait l’affaire, du soleil, de l’eau, un peu de connaissance et très peu de moyens suffisent.

L’exposition cette année raconte tous les possibles du jardin potager, des aménagements aux techniques, en passant par les écueils à éviter ou les éléments indispensables à mettre en place.

À voir, pour faire sortir de terre son rêve de potager, naturel bien sûr!

Découvrez le potager vertical, sur butte, ou surélevé, comment produire ses graines ou ses engrais, l’importance des animaux, les interactions entre les végétaux et comment éviter maladies et ravageurs, qui réduisent à néant vos efforts et vos espoirs de récolte.

L’exposition est à découvrir à l’Abbaye du Relec et au jardin de Plounéour-Menez.

abbaye.relec@cdp29.fr +33 2 98 78 05 97 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/674/la-fabrique-du-potager/

Un potager, rêve du citadin, activité dominicale du néo rurale, nécessité absolue du décroissant, lieu de contemplation du méditatif…

Chaque personne qui veut aménager son potager déborde d’imagination et d’énergie créatrice, mais il est parfois difficile de se lancer, car la technicité décourage parfois le plus acharné des apprentis jardiniers.

Et pourtant, il ne faut pas grand-chose pour passer le cap : un espace, même minuscule fait l’affaire, du soleil, de l’eau, un peu de connaissance et très peu de moyens suffisent.

L’exposition cette année raconte tous les possibles du jardin potager, des aménagements aux techniques, en passant par les écueils à éviter ou les éléments indispensables à mettre en place.

À voir, pour faire sortir de terre son rêve de potager, naturel bien sûr!

Découvrez le potager vertical, sur butte, ou surélevé, comment produire ses graines ou ses engrais, l’importance des animaux, les interactions entre les végétaux et comment éviter maladies et ravageurs, qui réduisent à néant vos efforts et vos espoirs de récolte.

L’exposition est à découvrir à l’Abbaye du Relec et au jardin de Plounéour-Menez.

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez

dernière mise à jour : 2022-03-16 par