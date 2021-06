Trégarvan Trégarvan 29560, Trégarvan Exposition : la fabrique de l’école 2.0 Trégarvan Trégarvan Catégories d’évènement: 29560

Trégarvan

Exposition : la fabrique de l’école 2.0 Trégarvan, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Trégarvan. Exposition : la fabrique de l’école 2.0 2021-07-01 – 2022-05-31

Trégarvan 29560 Trégarvan Exposition « la fabrique de l’école 2.0 ». Depuis plus de 50 ans, l’écran est utilisé à l’école au service de la pédagogie. S’il est aujourd’hui au coeur de controverse, tant il a pris de la place dans nos vies, comment aurions-nous fait, sans lui, pendant le confinement du printemps 2020 pour assurer la continuité pédagogique ? contact@musee-ecole.fr +33 2 98 26 04 72 Exposition « la fabrique de l’école 2.0 ». Depuis plus de 50 ans, l’écran est utilisé à l’école au service de la pédagogie. S’il est aujourd’hui au coeur de controverse, tant il a pris de la place dans nos vies, comment aurions-nous fait, sans lui, pendant le confinement du printemps 2020 pour assurer la continuité pédagogique ?

Détails Catégories d’évènement: 29560, Trégarvan Étiquettes évènement : Autres Lieu Trégarvan Adresse Ville Trégarvan lieuville 48.24105#-4.22512