EXPOSITION – LA DISTANCE ABOLIE – DOMINIQUE PETITGAND Nancy, 5 novembre 2022, Nancy.

EXPOSITION – LA DISTANCE ABOLIE – DOMINIQUE PETITGAND

3 Place Stanislas Musée des Beaux-Arts Nancy Meurthe-et-Moselle Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas

2022-11-05 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 18:00:00 18:00:00

Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas

Nancy

Meurthe-et-Moselle

10 EUR

L’artiste Dominique Petitgand (1965) est l’invité du musée des Beaux-Arts de Nancy cet automne, pour l’exposition La distance abolie.

Depuis plusieurs années, Dominique Petitgand travaille autour des notions de son et d’écoute et conçoit des œuvres donnant naissance à de véritables récits et paysages mentaux. Pensée comme un long pointillé sonore à découvrir en parcourant l’ensemble des espaces du musée, La distance abolie s’articule autour d’une série d’installations sonores, principalement vocales, qui habitent le lieu de façon éparpillée, mobile et intermittente.

Différents types de dispositifs, aux formats et aux modes de présence et d’activation du son variés, interrogent notre relation au temps, au lieu et au contexte alentour.

+33 3 83 85 30 01 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/agenda-2192/les-adam-la-sculpture-en-heritage-19162.html?cHash=d498c7734d11c7ae4b5050fb1cdeeebc

Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy

dernière mise à jour : 2022-10-10 par