Exposition: La dentelle à la pointe de l’aiguille » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Exposition: La dentelle à la pointe de l’aiguille » Le Puy-en-Velay, 14 mai 2022, Le Puy-en-Velay. Exposition: La dentelle à la pointe de l’aiguille » Centre d’Enseignement de la Dentelle Au Fuseau (Iridat-Cedf) 38 à 44 rue Raphaël Le Puy-en-Velay

2022-05-14 – 2022-10-29 Centre d’Enseignement de la Dentelle Au Fuseau (Iridat-Cedf) 38 à 44 rue Raphaël

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Exposition annuelle à thème: « La dentelle à la pointe de l’aiguille » enseignement@ladentelledupuy.com +33 4 71 02 01 68 http://www.ladentelledupuy.com/ Centre d’Enseignement de la Dentelle Au Fuseau (Iridat-Cedf) 38 à 44 rue Raphaël Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2021-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Centre d'Enseignement de la Dentelle Au Fuseau (Iridat-Cedf) 38 à 44 rue Raphaël Ville Le Puy-en-Velay lieuville Centre d'Enseignement de la Dentelle Au Fuseau (Iridat-Cedf) 38 à 44 rue Raphaël Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Exposition: La dentelle à la pointe de l’aiguille » Le Puy-en-Velay 2022-05-14 was last modified: by Exposition: La dentelle à la pointe de l’aiguille » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 14 mai 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire