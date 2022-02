EXPOSITION LA DAMASSINE – OCÉANS ET MERS PLASTIFIÉS Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’évènement: Doubs

Vandoncourt

EXPOSITION LA DAMASSINE – OCÉANS ET MERS PLASTIFIÉS Vandoncourt, 1 juin 2022, Vandoncourt. EXPOSITION LA DAMASSINE – OCÉANS ET MERS PLASTIFIÉS La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

2022-06-01 – 2022-08-31 La Damassine 23 Rue des Aiges

Vandoncourt Doubs EUR Une exposition pédagogique et scientifique qui retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans du globe et présente des solutions pour la stopper. Accès libre et gratuit – Tout public. Exposition conçue et réalisée par Expédition MED Une exposition pédagogique et scientifique qui retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans du globe et présente des solutions pour la stopper. Accès libre et gratuit – Tout public. Exposition conçue et réalisée par Expédition MED La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Vandoncourt Autres Lieu Vandoncourt Adresse La Damassine 23 Rue des Aiges Ville Vandoncourt lieuville La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Departement Doubs

Vandoncourt Vandoncourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vandoncourt/

EXPOSITION LA DAMASSINE – OCÉANS ET MERS PLASTIFIÉS Vandoncourt 2022-06-01 was last modified: by EXPOSITION LA DAMASSINE – OCÉANS ET MERS PLASTIFIÉS Vandoncourt Vandoncourt 1 juin 2022 Doubs Vandoncourt

Vandoncourt Doubs