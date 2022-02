EXPOSITION LA DAMASSINE – LA VIE SECRÈTE DU SOL Vandoncourt, 15 février 2022, Vandoncourt.

EXPOSITION LA DAMASSINE – LA VIE SECRÈTE DU SOL Vandoncourt

2022-02-15 – 2022-05-26

Vandoncourt Doubs

EUR Quand on sait que les organismes vivants du sol représentent environ un quart des espèces animales connues et le rôle joué par ces organismes dans l’équilibre et la richesse des sols, on comprend mieux l’importance de bien les connaitre pour mieux les protéger.

L’exposition « La vie secrète du sol » lève le voile sur ce monde mystérieux, les mécanismes complexes et les interactions entre les organismes.

Accès libre et gratuit – Tout public.

Conçue et réalisée par le Centre Eden de Cuisery (Saône et Loire).

damassine@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 37 78 30

Vandoncourt

