Exposition « La Cour des contes » Argenton-sur-Creuse Indre

« Blanche neige a été tuée… » Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !

Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains ?

Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité les enfants sont aux manettes !.

Un conte policier interactif pour les 8 ans… et plus !

Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Indre. EUR.

7 bis Avenue Rollinat

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23

fin : 2024-03-09



