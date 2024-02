Exposition « La couleur est la lumière. Inventions historiques, expérimentations contemporaines » Le Point du Jour Cherbourg-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

A la fin du XIXe siècle, photographes-inventeurs et peintres modernes partagent une même passion pour la couleur. En confrontant images patrimoniales et photographies contemporaines, l’exposition révèle comment une invention technique résonne dans la création artistique actuelle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-09-01

Le Point du Jour Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

