2022-04-01 – 2022-09-30

Vitré Ille-et-Vilaine En lien avec les services patrimoine et archives, le photographe vitréen Max Juillot vous invite à découvrir en extérieur ses montages photographiques, sur lesquels il superpose vues anciennes et actuelles de certains lieux emblématiques de

la ville.



Ces photographies étonnantes, qui s’accompagnent de témoignages recueillis auprès du Cercle de mémoire, vous feront voir Vitré d’un nouvel œil !



