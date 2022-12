Exposition « La Couleur des mots » de Sandra Cremones à la Arts Jhon’s Galerie Les Arques Les Arques OT Cazals-Salviac Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Exposition « La Couleur des mots » de Sandra Cremones à la Arts Jhon's Galerie Arts jhon's galerie La Mouline Les Arques

2022-12-18 – 2023-03-28

Lot Les Arques Vernissage de l’exposition dimanche 18 décembre de 14h à 17h, avec présence de l’artiste.

Exposition visible sur rendez-vous L’exposition « La Couleur des mots » de Sandra Cremonese s’ouvre à la arts jhon’s galerie.

Découvrez l’univers pop et rock, plein de couleurs et d’énergie, de poésie et de street art de l’artiste Sandra Cremonese qui vit et travaille à Séville (Espagne). ©

