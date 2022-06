Exposition : La construction en pierre au Moyen-Âge Créhen, 2 juillet 2022, Créhen.

Exposition : La construction en pierre au Moyen-Âge

Chateau du Guildo Rue du Vieux Château Créhen Côtes d'Armor

2022-07-02 – 2022-09-30

Rue du Vieux Château Chateau du Guildo

Créhen

Côtes d’Armor

Le Château du Guildo vous propose de découvrir les secrets du travail de la pierre au Moyen-Âge.

Histoire des techniques, des styles, mais aussi histoire sociale et économique, le thème de la construction permet une approche de différentes facettes de la société médiévale, au-delà de la lecture des monuments. L’exposition est riche d’iconographies médiévales et les textes prennent en compte les découvertes les plus récentes sur le sujet.

Ce travail est réalisé sous la direction scientifique de Marie-Pierre Baudry, docteur en archéologie médiévale, spécialiste de l’archéologie du bâti.

Conception : Scop Atemporelle

Acquisition : Conseil départemental des Côtes d’Armor en 2020

+33 2 96 62 62 22 https://chateauduguildo.fr/actualites/la-construction-en-pierre-au-moyen-age

Rue du Vieux Château Chateau du Guildo Créhen

