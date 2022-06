Exposition La conquête de l’espace Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Après le succès de l’album « La conquête de l’espace » écrit par Pierre-Emmanuel Paulis, Dirk Frimout et mis en dessin par Régric, la médiathèque de Molsheim vous propose une exposition sur l’univers de cette bande dessinée.

Des planches issues de cet album, des objets en lien avec la conquête spatiale et une sélection de documents en lien avec cette thématique seront proposés en libre accès. Molsheim

