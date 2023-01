Exposition « La Conférence des animaux – le monde animal dans les affiches japonaises », 24 janvier 2023, .

Du mardi 24 janvier 2023 au samedi 25 mars 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Hall d’accueil (Rez-de-chaussée)

Entrée libre

Cette petite exposition réunit une trentaine d’affiches créées par de grands graphistes et maîtres du design japonais, des années 1970 à nos jours. Ces représentations saisissantes d’animaux réels ou imaginaires – parmi lesquelles figurent des affiches iconiques – résonnent étrangement avec les graves problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Le titre choisi pour cette exposition – « La Conférence des animaux » – est celui du chef-d’œuvre de l’écrivain et poète allemand Erich Kästner. Ce roman raconte l’histoire d’animaux de la Terre entière que leur colère et leur sens de la justice poussent à se révolter afin de créer pour les enfants un monde sans guerre. C’est une critique virulente de la société de la part d’animaux confrontés à la bêtise des humains qui s’obstinent à faire la guerre et ne cessent de détruire l’environnement. L’invasion russe en Ukraine en est un nouvel exemple. Dans ce récit, Kästner nous montre que les animaux, à qui les humains causent tant d’ennuis, sont cependant plus déterminés que ces derniers. L’exposition de la MCJP présente 32 affiches de 19 célèbres graphistes, directeurs artistiques et artistes du Japon qui, eux aussi, aimeraient créer « un futur où humains et animaux vivraient en symbiose », ce souhait énoncé dans « La Conférence des animaux » de Kästner. Dans leurs messages graphiques venus du Japon, ces créateurs expriment sous forme de motifs animaliers leur conscience de l’état de crise ainsi que des problèmes liés à la vie sur Terre, à l’environnement, aux guerres et à la culture. Les techniques utilisées sont d’une grande diversité, de la photographie à la peinture, en passant par l’illustration, etc. Ainsi, cette exposition est aussi l’occasion d’admirer la richesse et l’originalité du graphisme au Japon.

Artistes exposés : Masuteru Aoba, Kiyoshi Awazu, Shigeo Fukuda, Tsuguya Inoue, Kaoru Kasai, K2 (Keisuke Nagatomo & Seitaro Kuroda), Eishi Kitazawa, Ryohei Kojima, Keizo Matsui, Shin Matsunaga, Hiroaki Nagai, Kazumasa Nagai, Yukimasa Okumura, Koichi Sato, Taku Satoh, U.G. Sato, Norito Shinmura, Keiichi Tanaami, Ikko Tanaka.

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/-la-conference-des-animaux

©IKKO TANAKA(JAPAN), 1986