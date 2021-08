Sainte-Menehould Musée d'Art et d'Histoire Marne, Sainte-Menehould Exposition « La communication pendant la Grande Guerre » Musée d’Art et d’Histoire Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d'Art et d'Histoire

### Découvrez, au Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould, une exposition consacrée aux moyens de communication durant la Première Guerre mondiale. L’impact de la guerre va entraîner l’évolution et le développement des techniques de communication. Au cours du conflit, seront utilisés le son, la signalisation optique (fanions, héliographes), les projecteurs, les coureurs, la colombophilie, la cynophilie, la téléphonie, la télegraphie électrique, la télégraphie sans fil (TSF) et les géophones. La télégraphie par le sol (TPS) sera également développée lors de cette période. Après le centenaire de la Grande Guerre, il est important de continuer le devoir de mémoire. L’objectif de cette exposition est de découvrir une thématique peu abordée : les différents moyens de communication employés dans les tranchées.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

