Exposition « La comédie des masques » Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant Gisors, mardi 6 février 2024.

Exposition « La comédie des masques » Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant Gisors Eure

Retrouvez le monde coloré des personnages de la commedia dell’arte. Imprégnez-vous de l’atmosphère

du théâtre et du carnaval italiens.

Testez vos connaissances et remportez au tirage au sort un livre d’un auteur italien (jeu gratuit, tirage au sort le 14 février 2024 pour les participants ayant eu les 5 bonnes réponses, 4 livres à gagner).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 13:30:00

fin : 2024-02-06 18:30:00

Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant 5 rue Baléchoux

Gisors 27140 Eure Normandie laptiteassoartistiquegisors@gmail.com

