Exposition “La collection Almire Royer” Saint-Jean-le-Thomas, 9 avril 2022, Saint-Jean-le-Thomas.

Exposition “La collection Almire Royer” Salle de convivialité Rue Yves Dubosq Saint-Jean-le-Thomas

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-10 18:00:00 Salle de convivialité Rue Yves Dubosq

Saint-Jean-le-Thomas Manche

Entomologiste amateur, retraité et habitant à Saint-Jean-le-Thomas, Monsieur Almire Royer présentera un très bel échantillon d’une incroyable collection de près de 10 000 insectes, papillons et araignées amassée au fil des ans, dont une partie a déjà été donné par l’intéressé au zoo de Champrépus.

Provenant de tous les pays du monde, les papillons, insectes et araignées ont été mis sous verre et présentés par provenance.

L’exposition, destinée aux grands comme aux petits aura lieu, à la salle de convivialité, à coté de la Mairie. Nombreux parkings à proximité.

http://www.saintjeanlethomas.com/

Salle de convivialité Rue Yves Dubosq Saint-Jean-le-Thomas

