Exposition “La coiffe, une histoire de femmes” Musée la Bourrine du Bois Juquaud, 14 mai 2022, Saint-Hilaire-de-Riez.

Exposition “La coiffe, une histoire de femmes”

Musée la Bourrine du Bois Juquaud, le samedi 14 mai à 19:00

_La coiffe, une histoire de femmes_, est une invitation à marcher dans les pas de Luce Pilet, à la découverte de cette petite pièce du costume régional, bien visible et pourtant très intime. Les objets rassemblés et les savoir-faire que Luce Pilet a acquis depuis plus de 30 ans nous permettent aujourd’hui d’apprécier toute la richesse des coiffes locales. L’exposition présente une trentaine de pièces anciennes provenant du territoire, et nous encourage à la préservation et à la transmission de ce patrimoine.

Entrée libre

Musée la Bourrine du Bois Juquaud 4 chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée, Pays de la Loire, France Saint-Hilaire-de-Riez Vendee



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00