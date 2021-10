Garrigues-Sainte-Eulalie Garrigues-Sainte-Eulalie Gard, Garrigues-Sainte-Eulalie Exposition – La Clé Garrigues-Sainte-Eulalie Garrigues-Sainte-Eulalie Catégories d’évènement: Gard

Garrigues-Sainte-Eulalie Gard Garrigues-Sainte-Eulalie Marie Schenck, animatrice culturelle à la MJC d’Uzès, propose chaque année un thème afin de susciter l’envie de créer. Après l’exposition “LE CLOU” en 2019, c’est au tour de “LA CLÉ” ! Vernissage vendredi 08 octobre à 19h. bibliotheque-gse@orange.fr +33 9 61 67 81 77 https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/taxonomy/term/505 dernière mise à jour : 2021-09-27 par

