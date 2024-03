Exposition : La classe, l’œuvre ! Musée départemental breton Quimper, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 14h00, 20h00 Musée départemental breton Durée : le temps qu'il vous plaira – Sans réservation / En libre accès dans l'espace détente (niveau Entresol)

Opération proposée lors de « Nuit européenne des musées », La classe l’œuvre ! s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et a pour objectif de valoriser les collections patrimoniales auprès des élèves et des enseignants. Pour l’année 2023-2024, le musée départemental breton s’associe au musée de la faïence et à l’Atelier Sylvie Anat, plasticienne. Le trait d’union entre ces 3 partenaires ? Le motif breton ! Qu’il soit employé sur les costumes traditionnels, le mobilier, ou la faïence, le motif breton se retrouve partout et à toutes les époques.

Après une visite dans les deux musées et plusieurs ateliers plastiques avec Sylvie Anat, les élèves des écoles Jean Monnet (Quimper) et de la Vallée du Jet (Elliant) exposent leurs œuvres au musée départemental breton comme les plus grands artistes !

Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 95 21 60 http://www.bretagne-musees.culture.fr Introduction indispensable à la découverte du département, le Musée évoque les périodes préhistoriques et gallo-romaines. Les salles d’art ancien montrent un ensemble de vitraux, de pièces d’orfèvrerie et de sculptures. Quatre salles sont consacrées aux costumes traditionnels et à leurs représentations dans la peinture et la sculpture. Le parcours retrace ensuite l’évolution du mobilier du XVIIe siècle aux années 1930. Le circuit s’achève par une rétrospective de la faïence quimpéroise.

