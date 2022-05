Exposition « La chouette expo »

2022-07-01 – 2022-09-30 L'exposition « La chouette expo » se déroulera du 1er juillet au 30 septembre 2022. 25 clichés du photographe William Duvernoy présentant la faune du coutançais, seront exposés dans les massifs, squares, jardinières de la ville et au jardin public.

