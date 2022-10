Exposition La chair Pau, 1 décembre 2022, Pau.

Exposition La chair

2022-12-01 – 2022-12-31

Dans le cadre de la semaine « L’érotisme… Tout un art! »

Elle nous enveloppe, nous protège. Elle donne forma à l’image que nous nous faisons de nous et que nous donnons à voir. Nous en héritons et la transmettons. Elle est aussi l’écran sur lequel se projette les désirs et les fantasmes d’une époque. Elle s’expose à la vue et au toucher. Alliée, ennemie, matière souffrante, foyer érotique, la chair.

