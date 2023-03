Exposition « La cérémonie » Maison des arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Exposition « La cérémonie » Maison des arts Georges et Claude Pompidou, 20 mars 2022, Cajarc

Lot Vernissage le 19 mars à 18H, entrée libre Visites commentées les dimanches 27 mars, 24 avril et 22 mai, 16H-17H, gratuit

Ateliers 5-12 ans les jeudis 28 avril et 5 mai, 10H-12H, 7€ L’exposition La Cérémonie réunit deux artistes contemporains dont les pratiques de la peinture et de la sculpture empruntent aux références visuelles du passé, et notamment à l’univers médiéval. Ce détour par l’imagerie et les codes de la société du Moyen Âge, source inépuisable tout à la fois de fascination et de répulsion, leur permet de mieux observer le monde contemporain et certaines de ses problématiques actuelles : la place des femmes, les questions de genre, les notions de soin et d’attention. +33 5 65 40 78 19 Maison des arts Georges et Claude Pompidou @Maison des arts Georges et Claude Pompidou

