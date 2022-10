Exposition : La centrale de Kembs Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Un riche fonds photographique encore inédit illustre le gigantisme du chantier de la centrale hydroélectrique de Kembs. La créativité des photographes évoque aussi des réalités moins visibles comme le travail des 3000 ouvriers et la contestation du projet dans le Rhin supérieur. +33 3 89 32 48 50 Mulhouse

