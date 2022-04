Exposition La cathédrale de Tobot – Henning Wagenbreth 5e Lieu, 14 mai 2022, Strasbourg.

Exposition La cathédrale de Tobot – Henning Wagenbreth

5e Lieu, le samedi 14 mai à 19:00

Dans l’atelier de l’illustrateur allemand Henning Wagenbreth, plus de 1300 blocs de bois ont été peints avec des dessins et des mots. Assemblés, ils permettent de construire des images, des sculptures et des bâtiments entiers. Ce système de composition est imaginé comme une un jeu ou une machine à illustrer. Le Tobot Illustrations-Système est ainsi l’acronyme de « toy », jeu, et « robot », le robot. Les combinaisons image-texte ouvrent des espaces de réflexion et d’idées. En dialogue avec la cathédrale de Strasbourg, Wagenbreth construit sa cathédrale en blocs Tobot pour Central Vapeur et le 5e Lieu. On y lit des messages poétiques, absurdes, comiques, troublants ou même tout simplement fantastiques. La cathédrale de Tobot célèbre le pouvoir et la beauté des mots et des images.

Entrée libre

5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00