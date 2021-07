Villeperrot Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope Villeperrot, Yonne Exposition : la catastrophe du 03 novembre 1919 Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope Villeperrot Catégories d’évènement: Villeperrot

Yonne

Exposition : la catastrophe du 03 novembre 1919 Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villeperrot. Exposition : la catastrophe du 03 novembre 1919

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope

Le centenaire de la catastrophe ferroviaire : un Paris-Genéve s’encastra dans un Orient-Express à l’arrêt au niveau de notre village. Exposition chronologique composée de cartes postales et d’articles de journaux de l’époque.

Entrée libre

Un événement majeur de l’histoire du village. Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope 89140 Villeperrot Villeperrot Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Villeperrot, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope Adresse 89140 Villeperrot Ville Villeperrot lieuville Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope Villeperrot