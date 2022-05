Exposition “la caravane passe, les artistes restent” à Cuzals Sauliac-sur-Célé, 14 mai 2022, Sauliac-sur-Célé.

Exposition “la caravane passe, les artistes restent” à Cuzals Sauliac-sur-Célé

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Sauliac-sur-Célé Lot Sauliac-sur-Célé

Cet atelier est proposé par le Département du Lot et la Maison des arts Georges et Claude Pompidou

Infos pratiques :

Atelier peinture et collage sur bois

à pratiquer seul ou en famille, à partir de 7 ans

À l’Écomusée de Cuzals

Samedi-dimanche 14-15 & 21-22 mai de 14h à 17h

Participation à la journée ou sur quatre jours

Entrée libre

Renseignements et inscriptions : Maison des arts Georges et Claude Pompidou

magcp.fr

reservation@magcp.fr / 05 65 40 78 19

La Maison des arts Georges et Claude Pompidou est très heureuse de vous annoncer la première halte de la caravane artistique de Mathis Collins et de son atelier de création d’une œuvre collective ouvert à tous et à toutes.

En 2022, la Maison des arts Georges et Claude Pompidou inaugure un nouveau volet de programmation qui affirme sa présence au cœur du département du Lot et de la région Occitanie par des projets pensés et développés en commun avec ses habitants.tes et ses acteurs.trices culturels et associatifs.

La Caravane passe, les artistes restent est un atelier nomade de co-création, à travers le territoire du Lot, ouvert aux amateurs enthousiastes de tous horizons. La Caravane fera une première halte à l’Écomusée de Cuzals pour deux week-ends d’ateliers de création d’une œuvre collective. Inspiré de l’histoire des arts forains, de la Commedia dell’arte et de la musique mécanique, l’artiste franco-canadien Mathis Collins propose aux participants de penser et réaliser ensemble un grand portrait collectif, en forme de foire.

En s’initiant aux techniques de la peinture et du collage sur bois, chaque artiste amateur sera invité à apporter sa contribution à la caravane, ses personnages, ses décors, ses spectacles, ses musiques et sa poésie.

La Caravane passe, les artistes restent continuera de circuler sur le territoire en 2022-2023 et aboutira à une exposition à la Maison des arts Georges et Claude Pompidou à l’automne 2023.

+33 5 65 40 78 19

Mathis Collins, Guignol’s band, tilleul, teinte à bois, 2020, collection FRAC Il

Sauliac-sur-Célé

