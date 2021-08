Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique EXPOSITION LA CARAVANE DES ÉLÉPHANTS – KAFKA Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

EXPOSITION LA CARAVANE DES ÉLÉPHANTS – KAFKA Ancenis-Saint-Géréon, 11 octobre 2021, Ancenis-Saint-Géréon. EXPOSITION LA CARAVANE DES ÉLÉPHANTS – KAFKA 2021-10-11 14:00:00 – 2021-11-14 18:00:00 Château d’Ancenis 21 Rue du Pont

Dans le prolongement de la BD-concert "La Longue Marche des éléphants", découvrez l'exposition "La Caravane des éléphants". Il s'agit d'une exposition engagée qui retrace la procession militante d'un équipage d'hommes et d'éléphants à travers le Laos. Une immersion au cœur d'une Asie à la nature meurtrie, pour lutter contre l'oubli de la menace qui pèse sur les éléphants. L'exposition est un reportage photographique de Patrice Terraz qui a donné matière au livre "La Marche des Géants", paru aux éditions Actes Sud en octobre 2018.

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Château d'Ancenis 21 Rue du Pont Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville 47.3646#-1.17744