du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Gaillard

Une mise en scène digne d’un musée accompagne des textes retraçant l’historique de la boulangerie.

Entrée libre

Jean-Claude Chauvet, grand collectionneur nous fait voyager dans le temps avec une collection exceptionnelle sur le thème « La Boulangerie d’Autrefois ». Château Gaillard Château Gaillard 85150 Le Girouard Le Girouard La Guibretière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

