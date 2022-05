Exposition “La boucle est bouclée” Cluny, 3 juin 2022, Cluny.

Exposition “La boucle est bouclée” Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny

2022-06-03 – 2022-07-03 Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues

Cluny Saône-et-Loire Cluny

EUR C’est parce qu’il est toujours difficile de dimensionner en trois ou quatre lignes ce qui nous a amené jusqu’ici à Cluny tant les chemins sont nombreux que nous vous invitons à venir partager de plus amples connaissances, avec Ava, Johannes, Étienne aussi et ses élèves et bien d’autres des écrits et des dessins gravés au cœur de cette abbaye et d’autres, clunisiennes ou non, relevés et transfigurés en peinture, de mémoire de pierre, nous n’avons jamais vu ça…

+33 3 85 59 89 49

C’est parce qu’il est toujours difficile de dimensionner en trois ou quatre lignes ce qui nous a amené jusqu’ici à Cluny tant les chemins sont nombreux que nous vous invitons à venir partager de plus amples connaissances, avec Ava, Johannes, Étienne aussi et ses élèves et bien d’autres des écrits et des dessins gravés au cœur de cette abbaye et d’autres, clunisiennes ou non, relevés et transfigurés en peinture, de mémoire de pierre, nous n’avons jamais vu ça…

Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny

dernière mise à jour : 2022-04-29 par