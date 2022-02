Exposition – La boîte à nouvelles Bibliothèque municipale de Daux Daux Catégories d’évènement: Daux

Haute-Garonne

Exposition – La boîte à nouvelles Bibliothèque municipale de Daux, 9 mars 2022, Daux. Exposition – La boîte à nouvelles

du mercredi 9 mars au mercredi 27 avril à Bibliothèque municipale de Daux

Cette exposition interactive ludique met en lumière la nouvelle, un genre littéraire souvent peu connu du grand public, en expliquant notamment son histoire (sa naissance, son âge d’or au XIXème siècle, les grands maîtres…), en présentant les différents registres abordés (le fantastique, le réalisme, le policier…) pour terminer par un tour du monde des auteurs de nouvelles à travers chaque continent. Muni d’une tablette interactive, vous pourrez jouer au cadavre exquis, à un jeu de mémory, participer à un quizz, créer votre propre nouvelle, lire des micro-fictions… De plus l’exposition vous proposera de déguster 70 nouvelles contemporaines issues du catalogue des Editions In8 ! Nul doute qu’à l’issue de cette visite la nouvelle n’aura pour vous plus aucun secret ! Public adolescent et adulte

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Cette exposition interactive ludique met en lumière la nouvelle, un genre littéraire souvent peu connu du grand public : histoire, diversité et oeuvres du monde entier sont au programme. Bibliothèque municipale de Daux Rue du Pesage, Daux Daux Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T19:30:00;2022-03-11T16:00:00 2022-03-11T19:30:00;2022-03-14T16:00:00 2022-03-14T19:30:00;2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T19:30:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T19:30:00;2022-03-21T16:00:00 2022-03-21T19:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T19:30:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T19:30:00;2022-03-28T16:00:00 2022-03-28T19:30:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T19:30:00;2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T19:30:00;2022-04-04T16:00:00 2022-04-04T19:30:00;2022-04-06T14:30:00 2022-04-06T19:30:00;2022-04-08T16:00:00 2022-04-08T19:30:00;2022-04-11T16:00:00 2022-04-11T19:30:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T19:30:00;2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T19:30:00;2022-04-18T16:00:00 2022-04-18T19:30:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T19:30:00;2022-04-22T16:00:00 2022-04-22T19:30:00;2022-04-25T16:00:00 2022-04-25T19:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Daux, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque municipale de Daux Adresse Rue du Pesage, Daux Ville Daux lieuville Bibliothèque municipale de Daux Daux Departement Haute-Garonne

Bibliothèque municipale de Daux Daux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/daux/

Exposition – La boîte à nouvelles Bibliothèque municipale de Daux 2022-03-09 was last modified: by Exposition – La boîte à nouvelles Bibliothèque municipale de Daux Bibliothèque municipale de Daux 9 mars 2022 Bibliothèque municipale de Daux Daux Daux

Daux Haute-Garonne