De très nombreuses photos qui vous feront (re)découvrir la Bièvre d’hier et d’aujourd’hui. Cette exposition vous propose de (re)découvrir la « rivière des Gobelins », son parcours complet, son histoire, ses métiers, son avenir. Horaires : du 20 février au 15 mars 2023, tous les jours, de 11 heures à 19 heures (sauf dimanche 12 mars, de 16 heures à 19 heures) Vernissage le jeudi 23 février 2023 à partir de 18 heures. Entrée libre Lieu : Galerie Le Fil Rouge 4, rue Wurtz 75013 Paris Métro Corvisart (L6) Galerie Le Fil Rouge 4, rue Wurtz 75013 Paris Contact : http://www.13envues.fr 0145826796 thierrydepeyrot@wanadoo.fr http://www.13envues.fr

