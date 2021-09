Chaumont Temple Chaumont, Haute-Marne Exposition « La Bible comme un roman » Temple Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Exposition « La Bible comme un roman » Temple, 18 septembre 2021, Chaumont. Exposition « La Bible comme un roman »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple

### Cette exposition propose une relecture des histoires bibliques connues sous différentes formes, romanesques, poétiques, théâtrales et des illustrations offrant une autre découverte du texte. Une occasion aussi de découvrir un lieu de culte encore souvent méconnu et de s’imprégner de sa sobriété et de sa fonctionnalité

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et masque obligatoires.

Cette exposition propose une relecture des histoires bibliques connues sous différentes formes, romanesques, poétiques, théâtrales et des illustrations offrant une autre découverte du texte. Temple 7 Rue du Temple 52000 Chaumont Chaumont Le Haut du Val Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Temple Adresse 7 Rue du Temple 52000 Chaumont Ville Chaumont lieuville Temple Chaumont