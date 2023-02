Exposition – La bête du Vaccarès Galerie Anne Clergue, 5 avril 2023, Arles .

2023-04-05 – 2023-05-31

Swan Soto est un enfant sauvage. Le chemin exigeant et merveilleux qui l’a amené à devenir torero, entre Garrigues et Camargue, Cévennes et Andalousie le portera naturellement vers la peinture. Swan a commencé à peindre et toréer presque en même temps. Swan Soto n’est pas peintre-torero, ni torero-peintre, Swan est peintre.



Mais pour que la peinture l’habite complètement, il a fallu d’abord passer par des moments de gloire liés à l’épreuve du sang, devenir torero ! Adoubé et reconnu par ses pairs, il aura une carrière remarquée, entre la France, l’Espagne, le Mexique et le Pérou.



L’enfant du pays, encouragé et suivi par l’éleveur Jean Lafont, propriétaire de la célèbre discothèque la Churascaia, est baigné dans l’univers de cet homme de goût chez qui l’art et le raffinement occupent toute la place. Il se nourrit des peintres surréalistes, découvre les livres rares qui s’offrent à lui.



En 2008, il quitte les arènes pour se consacrer pleinement à la peinture. S’il ne dessine plus de passes, seul, devant son public, c’est face à la toile qu’il continue à exprimer ses rêves.



Un territoire où cohabitent taureaux, chevaux, gardians, une nature riche en diversité, qui vibre au rythme des saisons et des fêtes de villages. L’univers du peintre est occupé par les souvenirs et les rencontres liés à sa carrière et à sa terre camarguaise, tantôt brûlée par le soleil, tantôt sous les eaux du fleuve en colère.



Dans son atelier nîmois, la fenêtre ouverte sur le ciel, il a troqué son habit de lumière pour revêtir sa blouse de peintre. Il dessine, peint, sculpte; il écrit sa trace, comme une poésie ininterrompue.

Anne Clergue Galerie est heureuse de présenter le premier solo show de Swan Soto la Bête du Vaccarès. Huiles sur toiles, encres sur papier, empègues et pochoirs rehaussés, céramiques seront présentées du 6 Avril au 17 Juin 2023.

