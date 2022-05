Exposition : La belle vie Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: 50110

Exposition : La belle vie Cherbourg-en-Cotentin, 25 juin 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Exposition : La belle vie Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin

2022-06-25 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-28 18:30:00 18:30:00 Tourlaville Château des Ravalet

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Découvrir l’art d’aujourd’hui au sein d’un patrimoine Renaissance, c’est ce que propose l’exposition au titre aussi chantant qu’annonciateur : La belle vie. Les collections du Frac Normandie (fonds régional d’art contemporain) investissent le château des Ravalet pour l’été avec une sélection d’œuvres tour à tour mobilier, portraits ou objets détournés. Les œuvres choisies se prêtent au jeu des atours intérieurs et extérieurs du château et distillent dans le parcours une présence aussi troublante qu’enjouée. Le Frac renouvelle son dispositif « collection & invitation » associant pour chaque exposition de diffusion un artiste en lien avec le territoire normand. Ici un focus sur l’artiste Jade Moulin, du collectif artistique cherbourgeois La Cherche.

mairie@cherbourg.fr +33 2 33 08 26 00 https://www.cherbourg.fr/

Entrée libre du mardi au dimanche.

