Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor La Polynésie représente le rêve pour beaucoup d’entre nous et souvent le voyage d’une vie.

Près de mille objets vous transportent le temps d’une visite au cœur des traditions, mettant en lumière les Îles de la Société, les Australes, les Tuamotu, les Gambiers et les Marquises avec un espace Paul Gauguin. Samedi 7 mai de 10h à 19h, dimanche 8 mai de 10h à 17h. Billetterie sur place au Guichet. Une ouverture vendredi 6 mai prévue à l’esplanade des Régates avec un spectacle de danse gratuit. La Polynésie représente le rêve pour beaucoup d’entre nous et souvent le voyage d’une vie.

