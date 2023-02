Exposition : La Belle Époque des jeux Musée Baron Martin, 4 mars 2023, Gray Gray.

Exposition : La Belle Époque des jeux

6 Rue Pigalle Musée Baron Martin Gray Haute-Saone Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle

2023-03-04 – 2023-04-14

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle

Gray

Haute-Saone

Gray

3 EUR Les jeux sont sans doute presque aussi anciens que l’humanité elle-même et ont donc de tout temps accompagné la vie des groupes humains. Associés au divertissement et à son régime de réalité, ils sont souvent confisqués dans une forme d’invisibilité sociale que cette exposition se propose d’interroger.

Les jeux de société ont connu sur un très long XIXe siècle – entre les années 1820 et 1914 – un foisonnement créatif exceptionnel, un véritable âge d’or cueillant une modernité affolée par les progrès techniques et la vitesse qui renouvelait le plaisir de s’immerger dans de nouveaux univers et d’exister avec plus d’intensité : vélos, automobiles, avions, cinéma, photographie, voyages lointains…. Ils constituaient un terrain d’aventure fabuleux décloisonnant les savoirs, un périple initiatique qui réenchantait le monde et en proposait une lecture.

Le glissement des jeux vers la sphère enfantine consacre l’avènement de la jeunesse en tant qu’objet de l’attention des adultes et cible commerciale qui reflète l’évolution des mœurs, le changement de place de l’enfant dans la société et la prise en compte de ses besoins spécifiques. Dans la répétition des jours, les temps de congé et de fêtes, de vacances de l’esprit, d’insouciance et de loisirs sont mis à profit pour pratiquer les jeux de société, d’adresse et d’extérieur, pour les adultes comme pour les enfants, et nombreux sont déjà les jeux offerts à l’occasion des étrennes.

Les jeux les plus anciens – dominos, échecs, damiers, tric-trac – ne sont pas abandonnés pour autant et conservent une force expressive tout au long de cette période. A partir du XIXe siècle, les jeux sont riches en empreintes artistiques et en osmose sur la séquence 1890-1914 avec les recherches des affichistes et l’art nouveau dont ils reprennent le vocabulaire décoratif : formes simplifiées qui font venir le motif en surface, couleurs franches et opposées, plans grossis, lignes sinueuses… Les fabricants emploient des graveurs et des illustrateurs connus qui créent des images fastueuses. La variété des jeux est telle à cette époque qu’ils constituent le pays où l’on n’arrive jamais !

Une découverte somptueuse, un dépaysement assuré dans un univers enivrant où imaginaire, découvertes, folie légère et intensité de vivre s’épousent.

À voir absolument !

musee@ville-gray.fr +33 3 84 65 69 10 http://www.musee-baronmartin.fr/

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray

dernière mise à jour : 2023-02-14 par