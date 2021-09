Orsay Musée Sciences-ACO - musée de la Lumière et de la Matière Essonne, Orsay Exposition – La beauté du monde minéral Musée Sciences-ACO – musée de la Lumière et de la Matière Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Les minéraux sont exploités par l’homme depuis toujours et font partie intégrante de notre quotidien. Pourtant, le monde minéral et la minéralogie restent un domaine scientifique assez méconnu du grand public. Le Département des Sciences de la Terre et le laboratoire Géosciences Paris-Saclay présentent l’exposition “La beauté du monde minéral”, qui offre aux visiteurs le spectacle de nombreux échantillons de minéraux. Des explications seront apportées tout au long du parcours par des enseignants-chercheurs, pour découvrir la nature et la spécificité du monde minéral, mais aussi son utilité dans le domaine de la recherche. Pass sanitaire à partir de 18 ans. Des minéraux comme vous ne les avez jamais vus ! Deux cents échantillons exposés et une dizaine de tableaux Musée Sciences-ACO – musée de la Lumière et de la Matière 15 rue Georges-Clémenceau 91400 Orsay Orsay Essonne

