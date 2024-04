Exposition « La Beauce en briques » Orgères-en-Beauce, dimanche 31 mars 2024.

Exposition « La Beauce en briques » Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Mercredi

Les célèbres petites briques colorées s’assemblent, s’empilent et s’emboîtent pour mettre en scène le patrimoine, les paysages et l’Histoire de notre région dans une version miniature.

La Maison du Tourisme vous propose une nouvelle exposition La Beauce en briques du 31 mars 2024 au 29 septembre 2024. Pendant 6 mois, des petites briques colorées envahissent notre étage pour vous proposer de redécouvrir la Beauce sous un autre jour.

Suivez les pas d’Eva, agricultrice en Beauce, et de son arrière-grand-père, Gaston, à travers champs et monuments des années 1930 et de nos jours. Ces deux passionnés vous emmènent observer les changements qui se sont opérés dans notre paysage ainsi que dans le métier d’agriculteur. Revivez des épisodes marquants du cœur de Beauce, comme celui de la bande des chauffeurs d’Orgères… 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

5 Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@tourismecoeurdebeauce.fr

L’événement Exposition « La Beauce en briques » Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2024-04-08 par OT COEUR DE BEAUCE