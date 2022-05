Exposition : La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 Nauroy Nauroy Catégories d’évènement: Aisne

Nauroy

Exposition : La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 Nauroy, 15 mai 2022, Nauroy. Exposition : La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 Nauroy

2022-05-15 – 2022-05-15

Nauroy Aisne Nauroy L’Association Vestiges et Souvenirs vous invite à découvrir l’exposition La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 à Nauroy les dimanches 15, 22 et 29 mai de 14h à 18h. L’Association Vestiges et Souvenirs vous invite à découvrir l’exposition La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 à Nauroy les dimanches 15, 22 et 29 mai de 14h à 18h. +33 6 84 16 29 35 L’Association Vestiges et Souvenirs vous invite à découvrir l’exposition La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 à Nauroy les dimanches 15, 22 et 29 mai de 14h à 18h. Vestiges et Souvenirs

Nauroy

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Nauroy Autres Lieu Nauroy Adresse Ville Nauroy lieuville Nauroy Departement Aisne

Nauroy Nauroy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nauroy/

Exposition : La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 Nauroy 2022-05-15 was last modified: by Exposition : La Bataille de France et l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 Nauroy Nauroy 15 mai 2022 Aisne Nauroy

Nauroy Aisne