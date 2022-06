Exposition Là-Bas d’Ici Le Mené Le Mené Catégories d’évènement: 22330

Le Mené 22330 3 jeunes artistes s’inspirent du territoire pour proposer chacun 3 expositions de plain air, sur différents thèmes, au sein de 9 communes en association avec des groupes d’habitants.

3 jeunes artistes s'inspirent du territoire pour proposer chacun 3 expositions de plain air, sur différents thèmes, au sein de 9 communes en association avec des groupes d'habitants.

Théo GUEZENNEC a réalisé une exposition sur le thème de la géologie, à voir près de la Tour Saint Eutrope.

