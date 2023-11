Exposition : « La barbe dans tous ses états » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Du mardi 09 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024 :

En écho aux Nuits de la lecture 2024, qui ont pour thème le corps, la médiathèque Jean-Pierre Melville s’associe à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville pour vous proposer une exposition de fac-similés de photographies représentant les différents types de barbes, barbiches et moustaches du personnel politique parisien (1860-1918).

Apanage exclusivement masculin, la pilosité faciale est à la fois choix individuel et norme sociale. Elle symbolise d’abord, comme marque de virilité, le courage et la force. La distinction, la séduction, la sagesse, la rigueur morale, agrémentées ou non de bonhommie ou de gravité, qui découlent du port d’une pilosité bien taillée voire sculptée – concession à la « civilisation » quand la barbe hirsute renvoie à l’animalité et à la marginalité – sont, socialement, signes du pouvoir et de l’autorité de l’homme adulte ou âgé, libre de choisir sa physionomie, sur tous ceux qui en sont dépourvus : femmes, enfants, esclaves, eunuques, religieux, prisonniers…

Ces fac-similés de photographies de personnalités du monde politique parisien, datant de 1860 à 1918, vous feront découvrir toutes sortes de barbes, barbiches et moustaches : à l’anglaise, à la gauloise, à la hongroise, à la Garibaldi…

En partenariat avec la Bibliothèque de l’Hôtel de ville.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

