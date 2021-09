Sallèles-d'Aude Cave viticole Aude, Sallèles-d'Aude Exposition “La balade du canal” Cave viticole Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Dans une cave viticole construite en 1900, pres du canal de jonction, sont exposés les matériels utilisés en viticulture et oenologie (fouloirs, pompes, alambics, camionettes à vendange…). L’accent est mis sur la période forte des vendanges, du point de vue technique, mais surtout humain, avec la venue de familles de départements voisins, puis d’Espagne. Une belle aventure à decouvrir !

Venez découvrir les vendanges d’hier, ses matériels et surtout celles et ceux qui les font ! Cave viticole 3 rue de la cave cooperative, 11590 Salleles d’Aude Sallèles-d’Aude Aude

